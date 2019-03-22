Место голосования уже поменяли 100 тыс. украинцев, – ЦИК. Главная

Место голосования на выборах президента Украины без изменения места регистрации уже изменили около 100 тыс. украинцев. Об этом в комментарии «Громадському» сообщила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

«И эта цифра растет, потому что, к сожалению, наши избиратели на последний день откладывают такие дела. В последний день могут быть очереди, поэтому призываем как можно быстрее это завершить, потому что после 25 марта уже будут сформированы окончательные списки избирателей», – отметила Бернацкая.

Она добавила, что пока нет точной цифры о количестве людей, которые приехали с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, чтобы изменить место голосования – это будет известно уже после 25 марта.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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