Жителей Донбасса предупредили об опасных метеорологических явлениях. Новости

Завтра, 23 марта, на территории Донбасса продолжится снижение температуры воздуха, вероятны осадки. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает Укргидрометцентр.

Днем в Донецкой области ожидается +5…+7 градусов, в Луганской области +3…+5 градусов. Ветер – северо-западный, 7 – 12 м/с.

Ночью пойдет мокрый снег, днем он сменится на дождь с мокрым снегом.

При этом Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Луганской области опубликовало предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

«По данным Луганского областного центра по гидрометеорологии, днем 23 марта 2019 года на большей части территории Луганской области и по Северодонецку ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м / с», – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС это соответствует 1 уровню опасности.

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