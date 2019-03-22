В «ЛНР» изменили суммы штрафов за нарушение ПДД. Новости

В «ЛНР» приняли «закон о внесении изменений в кодекс ЛНР об административных правонарушениях». Об этом со ссылкой на пресс-службу «НС ЛНР» пишут сегодня, 22 марта, местные интернет-ресурсы.

Предусматриваются изменения в статью 12.17 «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

В статье исключается «лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев». Отмечается, что наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. (по местному курсу на сегодня, 22 марта, это 423 грн) до 2 тыс. руб. ( 847 грн) остается.

Кроме того, снижается размер штрафных санкций в части 2 статьи 12.26 «Нарушение правил дорожного движения или порядок эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

«Штрафные санкции будут составлять от 10 тыс. руб (4 237 грн ) до 25 тыс. руб. (20 593 грн) , а также предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Ранее санкции составляли от 20 тыс. руб. (8 475 грн) до 50 тыс. руб. (21 186 грн) и лишение права управления транспортными средствами на срок до трех лет», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что «должностные лица органов внутренних дел наделяются правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.18 в части нарушения временного ограничения на пользование специальным правом в виде управления автомобильными ТС, мотоциклами и мопедами».