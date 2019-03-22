Чтобы не баловалась: На Луганщине родители привязали двухлетнюю девочку к батарее. Новости

В Луганской области полицейские Троицкого отдела выявили двухлетнюю девочку, которая была за ножку привязана веревкой к батарее отопления в одной из комнат дома. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

«При проверке семьи в районном центре полицейские ужаснулись увиденному – двухлетняя девочка за ножку была привязана веревкой к батарее отопления в одной из комнат дома. На вопрос полицейских об увиденном горе-мама ответила, что ребенок баловался и мешал родителям работать во дворе», – говорится в сообщении.

Кроме того в полиции отметили, что во время осмотра дома были обнаружены антисанитарные условия, грязные и поломанные игрушки, грязная посуда, полный беспорядок и отсутствие нормального питания для ребенка.

«Сейчас ребенок изъят из семьи и помещен в лечебное учреждение для проведения обследования и лечения», – говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован по ст. 166 УК Украины «злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Дальнейшую судьбу девочки и родителей будет решать суд.

Как сообщалось ранее, в Луганской области растет количество случаев насилия в семье.