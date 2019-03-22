Новые правила пересечения КПВВ уже на финишной прямой согласований, – правозащитники. Новости

Новый нормативно-правовой акт о порядке и правилах пересечения линии разграничения, который разрабатывает Министерство обороны Украины,находится на финальной стадии согласования. Об этом сообщила координатор по юридическим вопросам с ГО «Донбасс СОС» Мария Красненко на пресс-конференции, посвященной вопросам пересечения линии разграничения на Донбассе, пишет « УНИАН » .

Также она отметила, что Министерство обороны Украины «допустило достаточно большое ошибку, не привлекая на первом этапе, на этапе непосредственной разработки концепции нормативно-правового акта, всех непосредственных его исполнителей».

Речь идет о Государственной пограничной службе, Государственной фискальной службе, Службе безопасности Украины. «Непосредственный подход, который был определен Министерством обороны Украины – непосредственная разработка ими, привела к тому, что уже в марте до сих пор не установлено и не найдено решение по отдельным пунктам, которые затрагивают интересы и выполнение тех или иных нормативов непосредственными привлеченными лицами», – сказала Красненко.

Также, по ее словам, фактически не были учтены рекомендации общественности. «Однако мы сейчас можем утверждать, что документ на финальной стадии согласования, он все-таки должен быть принят, хотя и имеет ряд многочисленных замечаний, на которые мы в очередной раз хотим обратить внимание», – добавила Красненко.

Кроме того, координатор по адвокации БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Дарина Толкач добавила, что возникает еще одна проблема, которая касается существования координационных групп (эти группы должны оперативно вносить информацию в базу данных и облегчать пересечение гражданам в случае возникновения ошибок, неправильного внесения данных в ведомости на получение разрешения на пересечение линии разграничения). «На сегодняшний день координационные группы присутствуют не на всех пяти КВПП. В некоторых случаях координационные группы расположены в десятках километров от собственно КПВВ. То есть для того, чтобы изменить информацию в разрешении на пересечение, человек должен выехать за десятки километров от КПВВ и ждать сутки или несколько дней для того, чтобы адекватная информация была внесена, и документ был подготовлен», – пояснила она.

Кроме того, Толкач добавила, что ни один госорган не несет ответственности и не является балансодержателем КПВВ, что приводит к огромным проблемам. «Когда возникает вопрос поставить туалет, то реально государственные органы между собой не могут решить, кто этот туалет будет ставить», – пояснила она.

«Эта коллизия фактически приводит к блокированию любых инициатив международных и гуманитарных организаций, поскольку непонятно, с кем вести переговоры», – добавила Толкач. Она подчеркнула, что ситуация на КПВВ достаточно хаотична, а граждане являются заложниками этой ситуации.

В свою очередь, заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун подчеркнула важность принятия нового нормативно-правового акта о пересечении линии разграничения. Она убеждена, что соответствующие условия можно улучшить. «Мы ждем следующих шагов от власти. Кабинет министров еще не принял решение», – отметила Калхун.

По ее убеждению, в этом постановлении должно быть предусмотрена защита прав граждан при пересечении линии разграничения и защита национальной безопасности.