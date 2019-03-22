Правоохранителям Донбасса поставили задачи на время проведения выборов, – штаб ООС. Новости

Правоохранители Объединенных сил мобилизуют свои силы накануне выборов. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, в Бахмутском отделе полиции ГУНП в Донецкой области под председательством временно исполняющего обязанности заместителя командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Национальной полиции полковника полиции Сергея Кондрашенко на совещании обсудили вопросы обеспечения охраны общественного порядка во время проведения очередных выборов Президента Украины, качественного несения службы на стационарных и мобильных блокпостах.

«Задачи полицейских на блокпостах остаются неизменными – это недопущение перемещения на мирную территорию опасных предметов и выявление лиц, которые могут представлять угрозу для мирных жителей», – подчеркнул Кондрашенко

Также во время совещания были вручены награды Командующего объединенных сил лучшим полицейским Торецкого ОП ГУНП в Донецкой области.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.