Борис Колесников открыл на Донбассе Школу поварского искусства с бесплатными мастер-классами (Фото, видео). Новости

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова при поддержке Попечительского совета Константиновки продолжает реализацию социальных и образовательных программ в Донецкой области. 22 марта президент Фонда Борис Колесников торжественно открыл Школу поварского искусства на базе Константиновского профессионального лицея. Благодаря новейшему оборудованию и опытным шеф-поварам, все студенты Донецкой области с пищевыми специальностями могут бесплатно проходить мастер-классы, учиться у лучших мастеров, повышать свой профессиональный уровень. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд реконструировал столовую лицея площадью 500 кв. м, закупил передовое оснащение от известных мировых производителей из Италии, Германии, Швеции, Франции, Южной Кореи; оборудовал кондитерский цех, барный комплекс, производственное помещение на 16 рабочих мест и учебный класс на 24 студента. Кондитерский и производственный цеха оснащены камерами, которые в режиме онлайн демонстрируют занятия на большом экране в учебной аудитории. Ремонтные работы и закупка суперсовременного оборудования обошлись Фонду в 7,5 млн грн.

Преподаватели учебного заведения прошли дополнительную подготовку, приглашены к сотрудничеству шеф-повара со всей страны, разработаны специальные программы очного и дистанционного обучения молодежи с использованием передового опыта в поварском и ресторанном деле. Президент Фонда подчеркивает – это инвестиция в новое поколение специалистов, новые возможности и будущее Донецкой области.

«У нас есть три основные задачи. Первая – дневное обучение студентов северо-запада Донецкой области на базе Школы поварского искусства, которая сегодня была открыта. Фонд будет выделять автобусы, чтобы привозить сюда учащихся из Дружковки, Краматорска, Славянска, Бахмута и Покровска. Если эксперимент окажется удачным (а я в этом не сомневаюсь), в Мариуполе мы построим еще одну школу подобного формата. Второй пункт – вечернее отделение на базе Школы для желающих получить вторую профессию. Второе образование точно никому не помешает, особенно тем, кто хочет научиться. Говорят, что грядет роботизация, но думаю, что борщ еще не скоро компьютер сможет сварить так же вкусно. И третья часть программы – кулинарные мастер-классы для всех жителей Донецкой области, обучение высокому искусству для себя», – отметил Борис Колесников.

На торжественном открытии Школы поварского искусства студенты Константиновского профессионального лицея прошли двухчасовой мастер-класс по приготовлению пиццы и роллов, угостили ими гостей мероприятия.

«Изысканная и вкусная еда – это маленькое удовольствие, самый простой способ порадовать человека и поднять ему настроение. В будущем хочу открыть свое кафе, удивлять посетителей, создавать уютную атмосферу. Благодаря крутой инициативе Фонда и такому невероятному подарку для студентов, я уверена, что у нас все получится. В будущем мы станем известными поварами, рестораторами, технологами – людьми, призвание которых радовать и удивлять других», – поделилась впечатлениями Владислава Мендрух, студентка лицея.

Заниматься в Школе поварского искусства могут не только учащиеся профильных вузов. Фонд приглашает всех желающих усовершенствовать свои навыки в приготовлении различных блюд на открытых мастер-классах. Регистрация для жителей Донецкой области, дни и темы занятий доступны на сайте Фонда.