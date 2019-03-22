Россия на Донбассе использует более 8 типов БПЛА, – расследователи. Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса за время боевых действий зафиксировано и подтверждено использование 8 типов БПЛА российского образца: «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-4», «Форпост», «Орлан-10», «Элерон-3СВ», «Застава», «Тахион». А также еще один тип новых российских БПЛА с неустановленным названием. ОБ этом сообщают волонтеры InformNapalm.

Также отмечается, что российские БПЛА «Орлан-10», «Тахион» и «Элерон-3СВ» также выставлялись на демонстрационных стендах во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске на базе «Транспеле».

Напомним, сегодня в Раде показали сбитые над Донбассом российские БПЛА.