В Донецкой области зацвели краснокнижные первоцветы (Фото). Новости

Сотрудники научно-исследовательского отдела провели мониторинг популяции первоцветов на участке № 1 «Беленькое». Об этом на своей странице в Facebook сообщает Региональный ландшафтный парк «Краматорский».

Отмечается, что вдоль холмов были отмечено многочисленные куртины звездочек желтых (Gagea lutea). «В нашей местности это достаточно распространенный первоцвет, который можно найти на лугах и лесных полянах, и даже в культурном ландшафте», – поясняется в сообщении.

Кроме того, на меловых выходах уже зацвел шафран сетчатый (Crocus reticulatus), который находится в Красной книге Украины и охраняется законом.

Также из первоцветов, которые цветут первыми, на участке «Беленькое» растет чистяк весенний (Ficaria verna).

«Большинство первоцветов является эфемероидами, то есть многолетними травянистыми растениями с коротким весенним вегетационным периодом. Надземные части – цветки и листья живут несколько недель, а оставшуюся часть года луковицы или корневища находятся в состоянии покоя», – поясняется в сообщении.

Сотрудники ландшафтного парка напоминают, что срывать первоцветы нельзя.

«У участка на тропе мы заметили сорванный цветок шафрана сетчатого, который, очевидно, сорвали для букетов. Поэтому хотелось в очередной раз напомнить людям, что не стоит срывать первоцветы, ведь эти весенние цветы являются настоящим украшением нашей природы, а в букетах они быстро вянут. В нашей охране нуждаются не только краснокнижные виды первоцветов. Ведь их численность уменьшается из-за распашки земель, выпаса скота, сбора на букеты и тому подобное», – резюмируется в сообщении.