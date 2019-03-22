В Украине среди миллионеров, подавших декларации, 40% – женщины. Новости

Среди граждан Украины, которые подали почти 100 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2018 год, 1 120 граждан Украины задекларировали доходы в сумме свыше 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственная фискальная служба.

Среди них оказалось 40% женщин, задекларировавших доходы более миллиона. Уточняется, что миллионерши – в возрасте от 18 до 78 лет. Самому молодому мужчине–миллионеру сейчас 18 лет, а самому старшему – 83 года.

По данным службы, за прошлый год задекларирован общий доход граждан в сумме 13,5 млрд грн.

Как оказалось, большинство миллионеров проживают в Киеве – 35% от общего количества (396 человек). В Харьковской и Днепропетровской областях таких плательщиков 9% (101 и 96 соответственно).

Ранее сообщалось, что в Луганской области два гражданина задекларировали доход в сумме более 1 млн грн от продажи корпоративных прав.