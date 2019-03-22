Через Северский Донец хотели переправить ингредиенты для колбасы на 280 тыс. грн (Фото). Новости

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Через Северский Донец хотели переправить ингредиенты для колбасы на 280 тыс. грн (Фото)

22.03.19 22:27dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр штаба ООС

Вблизи села Трехизбенка (Новоайдарский район, Луганская обл.) задержали двух местных жителей, которые с помощью лодки планировали переправить через реку Северский Донец на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию пищевые составляющие для производства колбас. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что к месту переправы товаров нарушители добрались высокопроходимыми «Нивами». При осмотре машин было обнаружено 600 кг свиных кишок и 28 литров ароматизаторов, применяемых для начинки колбасных изделий.

По словам задержанных, организовать непосредственную доставку мешков лодкой через реку должен был их знакомый из временно неподконтрольного украинскому правительству Славяносербска, который и пообещал им вознаграждение в 2 000 гривен за приобретение, перевозку и содействие в перемещении этих товаров.

Устанавливаются обстоятельства правонарушения и круг всех причастных лиц. На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-3 КУоАП. Товары на общую сумму почти 280 тыс. грн изъяты.

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