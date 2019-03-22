Житель Славянска пытался подкупить полицейских. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) правоохранители открыли уголовное дело в отношении жителя Славянска, который пытался предложить взятку полицейским. Мужчина хотел избежать наказания за нарушение правил дорожного движения. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Константиновской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту предложения неправомерной выгоды работникам группы реагирования Константиновского отдела полиции Бахмутского ОП Главного управления Национальной полиции в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 марта, 28-летний житель Славянска, находясь за рулем автомобиля «DAF XF-450», нарушил правила дорожного движения при переезде перекрестка в Константиновке. Водителя остановили сотрудники группы реагирования патрульной полиции. Чтобы избежать ответственности за нарушение. мужчина предложил полицейским взятку в 100 грн.

«Противоправные действия были зафиксированы с помощью бодикамеры и квалифицированы по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины», – сказано в сообщении.

Открыто уголовное дело. Сейчас продолжается досудебное расследование.