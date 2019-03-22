В Мариуполе расследуют убийство кошки и издевательство над собакой. Новости

Полицейские расследуют уголовное производство об убийстве кошки в Левобережном районе и избиение собаки в Центральном районе Мариуполя (Донецкая обл.) Об этом сегодня, 22 марта, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от жительницы Левобережного района, которая рассказала, что ее родственница видела, как неизвестный стрелял из окна дома в кошку. От полученных травм животное умерло.

По сообщению об избиении собаки участковые офицеры Центрального отдела полиции провели проверку. Установлено, что хозяин жестоко избил свою собаку за то, что она его укусила. Сейчас за животным ухаживают неравнодушные мариупольцы, так как собака получила серьезные травмы.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст.299 Уголовного кодекса Украины «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.