Нормандский формат и миротворцы: Порошенко рассказал, что будет после выборов. Новости

После выборов президента Украины решение ситуации на Донбассе будет находиться в политико-дипломатической плоскости, в рамках Минских соглашений, под которыми стоит подпись главы РФ Путина. Об этом сегодня, 22 марта, заявил президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос, как дипломатическим путем можно закончить войну, в эфире программы «Главная тема. Выбор» на ТК «Украина».

«Ни в каком случае нельзя сегодня дать себя обмануть. Украина никогда не имела претензий к комц бы то ни было из своих соседей. Украинских войск нет на российской земле. Россия, причем, акцентирую, когда Украина была внеблоковым государством, подло и незаконно аннексировала Крым. Причем это было решение Путина... После этого, начиная с апреля, мая, июня, начала агрессию на востоке страны...», – напомнил глава государства.

Он уточнил, что политико-дипломатический путь оначает абсолбтно четкий план, под которым стоит подпись Путина, он называется Минские соглашения. «Первое – это компонент безопасности, введение голубых касок, защита мирного населения, разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод российских войск с украинской территории, контроль над границей. Это четкий план, который согласован», – отметил Порошенко.

«Сразу после президентских выборов политико-дипломатическим путем мы поставим вопрос в ООН о миротворческом контингенте, мы немедленно в Нормандском формате возобновим переговоры и имплементируем компонент безопасности», – пообещал президент.

Он также отметил, что после имплементации компонента безопасности Минских соглашений пройдет реализация политической их части, когда те, кто живут на Донбассе, смогут выбрать местную власть.