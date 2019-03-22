Нормандский формат и миротворцы: Порошенко рассказал, что будет после выборов. Новости

После выборов президента Украины решение ситуации на Донбассе будет находиться в политико-дипломатической плоскости, в рамках Минских соглашений, под которыми стоит подпись главы РФ Путина. Об этом сегодня, 22 марта, заявил президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос, как дипломатическим путем можно закончить войну, в эфире программы «Главная тема. Выбор» на ТК «Украина».
«Ни в каком случае нельзя сегодня дать себя обмануть. Украина никогда не имела претензий к комц бы то ни было из своих соседей. Украинских войск нет на российской земле. Россия, причем, акцентирую, когда Украина была внеблоковым государством, подло и незаконно аннексировала Крым. Причем это было решение Путина... После этого, начиная с апреля, мая, июня, начала агрессию на востоке страны...», – напомнил глава государства.
Он уточнил, что политико-дипломатический путь оначает абсолбтно четкий план, под которым стоит подпись Путина, он называется Минские соглашения. «Первое – это компонент безопасности, введение голубых касок, защита мирного населения, разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод российских войск с украинской территории, контроль над границей. Это четкий план, который согласован», – отметил Порошенко.
«Сразу после президентских выборов политико-дипломатическим путем мы поставим вопрос в ООН о миротворческом контингенте, мы немедленно в Нормандском формате возобновим переговоры и имплементируем компонент безопасности», – пообещал президент.
Он также отметил, что после имплементации компонента безопасности Минских соглашений пройдет реализация политической их части, когда те, кто живут на Донбассе, смогут выбрать местную власть.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»
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