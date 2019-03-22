Ранние овощи: В Краматорске специалисты рассказали, нет ли риска отравиться нитратами (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в продаже появилась первые весенние овощи. Цены на них немалые, однако желающих сделать покупки хватает. Насколько безопасны ранние овощи, рассказали специалисты.

Так, на центральном рынке города прилавки заполнены ранними огурцами, помидорами, перцем и зеленью. Овощи на любой вкус. И не на каждый кошелек.

По словам жительницы Краматорска Екатерины Григорьевой, несмотря на цены, решила побаловать себя свежими овощами. Однако, в качестве раннего урожая не уверена. «Боюсь, что могут быть нитраты», – говорит она.

Поэтому попробовать мартовский урожай решаются не все. Продавцы уверяют, что пользы от таких продуктов много. А содержимое нитратов в пределах нормы.

Каждую партию товара исследуют в лаборатории. Если уровень химических веществ слишком высокий, овощи в продажу не попадут. Но в этом году в Краматорске такого не было.

«На удивление ранние овощи сейчас довольно-таки хорошего качества. Граница содержания нитратов не превосходит предельно допустимые нормы. Все в пределах нормы, а помидоры даже сейчас, которые из открытого грунта, соответствуют полевым», – рассказала заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Светлана Головчак.

Однако врачи не советуют кормить такими овощами детей. Они предостерегают, что для детей опасна даже малая доза нитратов.

Источник: ТК «Донбасс»