Под обстрелами: Как выживают пенсионеры в прифронтовом Мироновском (Видео). Новости

Житель прифронтового поселка Мироновский (Донецкая обл.) Сергей Савченко едва не погиб под обстрелами. Вокруг взрывались снаряды, а он, имея инвалидность, не в состоянии был спрятаться в укрытие. В результате, прошел немало испытаний, потерял близкого человека. Но он и его старенькая мать сохранили силу духа. Выжить на линии разграничения им удается благодаря гуманитарной помощи.

Дом Марии Савченко расположен на окраине прифронтового поселка. Это Светлодарская дуга. Когда Мироновское оказалось на линии огня, Мария жила здесь с мужем и сыном, который имеет инвалидность.

«Очень сильно страшно было – шары красные летели. На дворе собрала две горсти осколков», – вспоминает пожилая женщина.

За несколько месяцев до войны ее сыну Сергею ему ампутировали ногу. «Я не хотел, конечно, выше колена, но сказали уж лучше так, чем будет худший исход», – делится Сергей Савченко.

Мужчина вспоминает, как в соседский огород падали снаряды, а он не мог выйти из летней кухни. «Сидел здесь в углу, молился – стены дрожали, ходуном вся кухня ходила», – рассказывает Сергей

Родителям тогда не хватило силы, чтобы помочь сыну. Они и сами едва не погибли, когда пытались спрятаться в подвале. «Только поднялся и его волной ударило, он туда упал и покатился, а меня не тронуло», – рассказывает женщина о супруге.

Муж Марии Николаевны так и не оправился от пережитого. Вскоре умер от инсульта. Теперь, во всех бедах она обвиняет войну. «Хочется, чтобы не было войны. Нам война зачем же…», – добавила женщина.

По ее словам, месяцами приходилось жить без света, газа и воды. «Разогревали лед, процеживали через марлю, варили есть», – пояснила пенсионерка.

Из-за боевых действий жизнь во всем поселке сильно изменилась. «Раньше люди жили как в раю: была своя река, были лодочные станции, катера. Сейчас нет уже ничего», – рассказал Сергей.

Сергей и Мария Николаевна получают пенсию, которая идет на дрова и на оплату коммунальных услуг. На еду не хватает. Пятый год выживают только благодаря гуманитарной помощи.

В Мироновском помощь Рината Ахметова получает полторы тысячи мирных жителей. А за все время конфликта мирным жителям Донбасса выдано более 12 млн наборов выживания.

У Сергея двое детей и пятеро внуков. Когда они приезжают в гости, дедушка счастлив. Для внуков Сергей готовит подарки. Мастерит сувениры и шкатулки из дерева. То, что не раздаривает малышам, просто отдает соседям и друзьям.

Источник: ТК «Донбасс»