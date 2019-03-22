Сбой системы: В Константиновке не все пенсионеры смогли получить «монетизированную» субсидию. Новости

С марта стартовал процесс монетизации субсидий, в рамках которого граждане получают данную льготу в виде денежных средств. Пенсионеры должны были получить такую выплату одновременно с пенсией. Но в Константиновке (Донецкая обл.) 450 человек не смогли получить данную услугу.

«В связи с техническими проблемами произошли небольшие сбои. Вместе с пенсией субсидию не получили около 450 пенсионеров. Деньги пошли в Ощадбанк. Им нужно было обратиться в Ощадбанк и получать свою субсидию там. Но не все смогли дойти. И начался разбор этой ситуации, которая возникла по всей Украине», – пояснила начальник Константиновского Управления труда и соцзащиты населения Светлана Зубахина.

Наиболее проблемной данная ситуация стала для маломобильных граждан. «Министерством социальной политики было рекомендовано Ощадбанку принимать доверенности, например, которые выдавались по месту проживания. У нас такие доверенности выдавали Служба единого заказчика, которая обслуживает дома, а также ОСМД. Но, к сожалению, Ощадбанк на основании своих внутренних документов эти доверенности не принимает. Они принимают только нотариально заверенную доверенность», – дополнила Зубахина.

Она заверила, что до апрельских выплат субсидий все ошибки обещают исправить. В случае, если проблема с выплатой наличных не будет решена, то граждан, которые стали заложниками ситуации, не будут вносить в базу должников по оплате коммунальных услуг.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»