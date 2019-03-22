Зеленая энергетика: Инвесторы из Канады приехали на Луганщину. Новости

На Луганщине канадскими кампаниями «Capital Hill Group» и «Lugansk Solar Canada Ink.» будет реализован стратегический проект в сфере зеленой энергетики. Об этом сегодня, 22 марта, сообщил заместитель председателя Луганской областной ВГА Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

«В связи с военной агрессией РФ и боевыми действиями, мы отделены от Объединенной энергетической системы Украины, поэтому этот проект для нас очень важен. Хочу отметить, что правительство Канады всесторонне поддерживало Украину в это трудное время. Сегодня эта поддержка выходит на новый уровень. Как сообщил Дезмонд Бурк, директор компании "Lugansk Solar Canada Ink.", министр международной торговли Канады также заинтересован в начале строительства объектов зеленой энергетики на Луганщине. Поэтому, отныне определены первоочередные мероприятия по быстрой и эффективной реализации проекта. В частности, состоятся рабочие встречи в Агентстве регионального развития Луганской области, городском совете Рубежного, на территории которого и запланировано строительство указанных объектов», – рассказал Клименко.

По его словам, для системной работы в этом направлении мы создадим рабочую группу, которая будет координировать строительство объектов зеленой энергетики в области.