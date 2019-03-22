Пеленальные столики для новорожденных станут обязательными для общественных заведений. Главная

С 1 апреля этого года вступают в действие государственные строительные нормы (ГСН*), согласно которой в общественных заведениях обязательно должен быть пеленальный столик для новорожденных. Об этом сегодня, 22 марта, сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Это правило содержится в новых нормах по инклюзивности зданий и сооружений. «При обновлении ГСН в Минрегион поступало много предложений по внедрению удобств для родителей с младенцами в общественных заведениях. В том числе о необходимости обустройства пеленального столика в общественных местах. Я и сам как отец очень понимаю, как важны такие удобства и комфорт для новоиспеченных родителей. Поэтому, конечно, мы учли это предложение и прописали обязательное обустройство таких столиков в общественных туалетах. Они должны располагаться в отдельных санитарных помещениях, предназначенных для использования маломобильными группами населения, в том числе, людьми с инвалидностью», – пишет Парцхаладзе.

Он уточнил, что «такие санитарные помещения должны размещаться рядом с туалетами общего пользования в общественных заведениях. Чтобы ими могли пользоваться люди с инвалидностью с сопровождающим разных полов, родители с маленькими детьми противоположных полов, например, мама и сын, отец и дочь».

Площади таких помещений должны быть 6–9 кв м.

Также они должны быть оснащены аварийной (тревожной) сигнализацией и системой оповещения с учетом лиц с инвалидностью с нарушениями зрения и слуха.

* Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.