На трех КПВВ Донбасса изъяли товары общей стоимостью свыше 70 тыс. грн. Новости

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На трех КПВВ Донбасса изъяли товары общей стоимостью свыше 70 тыс. грн

22.03.19 22:32dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса за минувшие сутки пограничники пресекли 3 попытки незаконной перевозки товаров через линию разграничения на сумму свыше 70 тыс. грн. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники Донецкого и Лисичанского отрядов, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Гнутово", "Станица Луганская" и "Новотроицкое" помешали трем попыткам перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

Как уточнили в Госпогранслужбе, через линию соприкосновения пытались перевезти товары сельскохозяйственного назначения, продукты питания и автозапчасти. Весь товар, сумма стоимости которого составила более 70 тыс. грн, изъят представителями ГФС для оформления дел об административных правонарушениях.

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