Новая украинская школа: Краматорску выделили более 3 млн грн для обеспечения первоклассников. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в 2019-2020 учебном году планируется открыть 74 первых класса, в которых будут учиться 1 980 школьников. Для обеспечения качественного современного и доступного общего среднего образования Новой украинской школы (НУШ) город получил государственную субвенцию в размере 3 млн 180 тыс. 900 грн. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Отмечается, что средства госсубвенции направят на приобретение современной мебели (парты, стулья, шкафы и другую мебель для классов), дидактических материалов, компьютерного оборудования и smart-досок для будущих первоклассников.

«Еще одна государственная субвенция, поступившая в бюджет Краматорска – 99 тыс. грн для инклюзивных групп в дошкольных учебных заведениях (город имеет две такие группы – в детских садах №№ 91 и 92), направлена ​​на приобретение специальных средств коррекции психо-физического развития детей с особыми образовательными потребностями», – говорится в сообщении.