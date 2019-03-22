Разминирование Донбасса: Законопроект с поправками для доноров зарегистрирован. Новости

В Украине зарегистрирован законопроект (№ 10180) о внесении изменений в Закон Украины « О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности». Об этом сегодня, 22 марта, на своей странице в Facebook сказала заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она также вместе с этим рассказала и о том, что зарегистрирован законопроект (№ 10181) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы). « Первый ожидают от нас международные партнеры для разблокирования помощи по гуманитарному разминированию. Второй – ждут солдаты и сержанты, потому что он модернизирует сержантскую службу в ВСУ, которая будет соответствовать стандартам НАТО», – уточнила вице-спикер.

Она напомнила, что в предыдущие недели ВР провалила эти голосования из-за отсутствия депутатов в зале ... «И нам с коллегами пришлось разработать новые законопроекты, чтобы заново зарегистрировать и продвигать законы, такие важные для армии. Некоторые депутаты очень любят рассказывать, чего не сделал президент. И категорически не замечают собственного безделья и безответственности. Спасибо всем коллегам, кто присоединился к разработке законопроектов. Президент Украины также поддержит эти законопроекты как неотложные», – подытожила Геращенко.

Ранее сообщалось, что посол Великобритании призвала народных депутатов принять поправки в закон о разминировании, чтобы получить прямое финансирование от международных доноров, которые ведут противоминную деятельность. Также призыв поддержали в посольстве США в Украине и специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.