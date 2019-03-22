Если Россия решит наступать, она заплатит очень высокую цену, – Порошенко. Новости

На данный момент Вооруженные силы Украины находятся на таком высоком уровне, что если кто-то решит проверить мощь украинской армии, то заплатит высокую цену. Об этом сегодня, 22 марта, заявил президент Петр Порошенко в эфире программы «Главная тема. Выбор» на ТК «Украина».

«Если кто-нибудь, сейчас, не дай Бог, попробует, решит проверить на мощность украинскую армию и украинское государство, даже если это будет российское государство, которое примет решение продолжить наступление, или те десятки дивизий примут решение перейти границу, цена, которую Россия заплатит за эту авантюру, будет несравненно выше, чем была в 2014 году», – сказал глава государства.

Он напомнил, что в 2014 году, как Верховный главнокомандующий, сразу после выборов вынужден был заниматься не только бронежилетами, которых не было на вооружении, не только шлемами, наколенниками или налокотниками, но и был вынужден заниматься штанами, носками и бельем, теплой одеждой, которой не было. «Склады были абсолютно пустыми. Армия была разграблена, распродана, уничтожена», – напомнил Порошенко, уточнив, что сегодня совершенно другая ситуация.

Ранее сообщалось, что Порошенко заявил о том, что после выборов президента Украины решение ситуации на Донбассе будет находиться в политико-дипломатической плоскости, в рамках Минских соглашений, под которыми стоит подпись главы РФ Путина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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