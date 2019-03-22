Работают и в выходные: В отделах Госреестра избирателей – столпотворения (Видео). Новости

В отделах Госреестра избирателей – аншлаг: минимум 2 часа в обществе, ссоры и оскорбления. Украинцы в последние дни перед выборами президента массово решили менять место голосования. В целом это успело сделать более 180 тыс. граждан. Спохватились и те, кто поздно заметил, что их вообще нет в списках избирателей, передает телеканал «Украина».

В Киеве Анна пришла менять место голосования с двумя маленькими детьми. Только сегодня вспомнила, что отведенный для этого срок истекает. Огромная очередь ее не испугала.

«Потому что мне небезразлично, что будет с моей страной, в которой будут расти мои дети. И я также планирую здесь жить и работать дальше. Если долго стоять придется – ничего, постоим. Для детей у нас с собой есть целый арсенал, чтобы не плакали», – делится женщина.

Анне повезло – ее пропустили без очереди. Остальные ждут как минимум по 2 часа.

«Людям уже плохо в очереди становится. Сидят кто на полу, кто на столах. А очередь движется просто нереально медленно. Неужели нельзя это как-то организовать, автоматизировать, поставить какие-то компьютеры, нанять больше людей в конце концов», – говорит киевлянин Антон Бочаров.

Работники отдела Госреестра отмечают, что в январе-феврале людей вообще почти не было.

«Мы вынуждены приходить раньше на работу и обрабатывать те заявления, которые набрали в течение дня до 23:00. Это очень тяжело физически. Но люди сами виноваты. У нас нет времени ни перекусить, ни выйти, простите, по каким там личным нуждам», – комментирует Оксана Заяц, главный специалист отдела ведения Государственного реестра избирателей Святошинского района.

Массово обращаются и те, кто поздно заметил: их нет в списке избирателей по месту прописки. Проверить это можно за несколько минут на сайте Госреестра избирателей. Если доступа к интернету нет – обращайтесь в участковую избирательную комиссию.

«Неоднократно озвучивают информацию о том, что надо себя проверить, о том, что надо обратиться в отдел ведения Госреестра избирателей. Но все эту процедуру откладывают на последние дни. И получается, что то, что мы могли сделать за 10-15 минут в нормальном режиме, сейчас превращается в такую очередь», – поясняет Галина Бондарь, начальник отдела ведения Госреестра избирателей Соломенского района Киева.

Многие стоят в очередях по несколько дней. Например, забывают взять оригиналы документов для изменения места голосования или сделать копии. Дело в том, что только паспорта достаточно исключительно для граждан, прописанных на неподконтрольных Украине территориях. «Всем остальным нужны – справка с места работы, документ об аренде жилья, обучении, те же билеты, любой другой документ, подтверждающий пребывание в городе в день голосования. Мы оригинал должны проверить и копию прикрепить к заявлению», – пояснила Галина Голяк, главный специалист отдела ведения Государственного реестра избирателей Святошинского района.

Временно изменить место голосования можно до 25 марта включительно. Но в отделах ведения Госреестра избирателей напоминают, что документы принимают и в выходные. Поэтому советуют не откладывать все на понедельник, когда будут самые большие очереди.

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