Украина выбирает президента: Кандидаты предлагают легализовать оружие и забрать деньги у главы «Нафтагаза» (Видео). Новости

Сегодня, 22 марта, в своих избирательных турне кандидаты в президенты говорили о страховой медицине, зарплатах и пенсиях на уровне европейских и восстановлении Донбасса. Некоторые – предлагают легализовать короткоствольное оружие, передает телеканал «Украина».

Юлия Тимошенко убеждена, что зарплаты и пенсии – на уровне соседней Польши – это реальность. Как и страховая медицина для каждого. Политик поясняет: тем, кто работает, полис оплачивают работодатели, и за это отчисляют меньше налогов. Пенсионерам и детям страхование оплатит государство. Она уверена, что, воплотив эти изменения в жизнь, удастся вернуть и доверие к украинской власти.

«Надо сделать самое главное – это объединить Украину в целом. Пока нас будут разъединять по политическим признакам, по тому – на востоке мы или на западе, на юге или на севере, на каком языке мы говорим, в какую церковь мы ходим, до тех пор страну будут разрывать и создавать условия дальнейшей и последующей оккупации. Надо бороться, и нам надо защитить всех сегодня», – заявила она.

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Олег Ляшко требует от правительства разорвать контракт с руководством «Нафтогаза», пока оно не вернет государству полученных премий. Говорит, что если требование не выполнят – подаст иск в суд.

«Каждый последнее из кармана вытаскивает, чтобы заплатить за коммуналку. Чернобыльцам не платят денег, говорят, что нет денег. 1,5 миллиарда гривен, чтобы в офшоры вывести, – есть. И все делают вид, что все нормально. Никто не борется за то, чтобы их вернуть. Цинично лгут украинцам, когда миллиарды выводят в оффшоры, прячут и рассказывают, что в бюджете нет денег. Главное наше требование в связи с тем, что правительство продолжило контракт с главой "Нафтогаза" Коболева – заблокировать банковские счета Коболева, в т. ч. и оффшорные его счета. И обязать его вернуть 1,5 миллиарда гривен», – считает Ляшко.

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План Александра Вилкула – вернуть мир и начать восстановление инфраструктуры и промышленности Донбасса. Оппозиционер акцентирует на том, что деньги на восстановление готовы предоставить международные инвесторы. Надо восстановить дороги, жилье и железнодорожное сообщение, чтобы люди вернулись в свои дома. Затем – обеспечить их работой и достойной зарплатой. Все это, считает политик, приведет и к росту экономики страны в целом.

«Мы находимся в одном из самых символических мест в нашей стране – Константиновке. Последний город перед линией фронта. И ни жителям Константиновки, ни жителям Донбасса не надо рассказывать, что такое война. Они это каждый день чувствуют на себе. И мы берем на себя ответственность быстро закончить войну, восстановить мир, поднять экономику. Поднять заработные платы, дать достойные пенсии, достойный уровень жизни и достойное будущее украинцам в Украине», – заявил он.

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Легализовать огнестрельное короткоствольное оружие предлагает Валентин Наливайченко. Среди планов – и узаконить добровольческую армию. Считает, что они при необходимости выполнят функции спасательной службы или муниципальной милиции. Соответствующий меморандум политик подписал с Ассоциацией владельцев оружия. Там добавляют, что законопроект, зарегистрированный еще 5 лет назад, даст возможность украинцам себя защищать. Однако документ до сих пор не рассмотрели.

«Именно для того, чтобы навести порядок, чтобы не было незаконных, парамилитарных или других формирований, должна быть законом создана в Украине добровольческая армия. Я отстаиваю закон по формуле финской, эстонской системы, где это называется резервная армия. Но где каждый такой защитник имеет правовой статус, право на оружие, но самое главное – право на оборону страны», – пояснил Наливайченко.