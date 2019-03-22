Хоккей: «Донбасс» стал первым финалистом чемпионата УХЛ – Пари-Матч. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) на ледовой арене «Альтаир» состоялся пятый матч полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги - Пари-матч, где действующий чемпион страны донецкий «Донбасс» принимал «Белый Барс» из Белой Церкви. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

В сообщении напоминается, что счет в серии перед этим поединком был 3:1 в пользу подопечных Сергея Витера, и всего одна победа отделяла дончан от выхода в финал чемпионата.

Первый период матча начался с атак хозяев, и уже на 5-й минуте Илья Коренчук открыл счет. Удвоил преимущество дончан Виталий Лялька после передачи Виктора Захарова на 16-й минуте периода.

Вторая 20-минутка стартовала с быстрой шайбы все того же Коренчука, которому ассистировал Виталий Лялька на 46 секунде периода. А уже через полминуты Евгений Никифоров забросил четвертую шайбу в ворота «Белого Барса». Но на этом Никифоров не остановился, и через 8 минут оформил дубль в этом поединке. А под конец 20-минутки Виктор Захаров и Артем Пуголовкин сделали счет вовсе разгромным – 7:0 в пользу «Донбасса».

В третьем периоде команды обменялись шайбами. Сначала белоцерковцы забросили «шайбу престижа» – на 2-й минуте Ринат Дурдыев результативным броском «распечатал» ворота Богдана Дьяченко, а через 10 минут Виталий Лялька оформил дубль и поставил окончательную точку в этом матче – 8:1 в пользу донецкого «Донбасса».

Таким образом, подопечные Сергея Витера оформили путевку в финал чемпионата УХЛ – Пари-матч, и им остается только узнать своего соперника в этой серии.

﻿А «Белый Барс» завершает выступления в текущем розыгрыше чемпионата и становится бронзовым призером розыгрыша УХЛ-Пари-Матч.

«Донбасс» – «Белый Барс» 8:1 (2:0, 5:0, 1:1).

Шайбы: 1:0, Коренчук (Лялька,Гончаров), 4:02; 2:0, Лялька (Захаров), 15:40; 3:0 Коренчук (Лялька), 20:46; 4:0 Никифоров (Гончаров, Манукян), 21:20; 5:0 Никифоров (Манукян), 28:23; 6:0 Захаров (Игнатенко, Манукян) 37:31; 7:0 Пуголовкин (Кирющенков, Сильницкий), 39:48; 7:1 Дурдыев (Ядловский), 41:55; 8:1 Лялька (Манукян, Захаров), 51:53.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий – Романенко, Игнатенко – Гончаров, Жовнир – Александров, Мартынюк; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Манукян – Захаров (К) – Никифоров, Пуголовкин – Разумов – Кирющенков, Воронин – Мостовой – Денискин.

Белый Барс: Кучер (Качула); Васильев – Таран (А), Логач – Ядловский (А), Гребеник – Грицюк, Гриценко – ; Дурдыев – Печерских – Тимченко (К), Куцевич – Качан – Лесников, Панченко – Ружников – Арабов.