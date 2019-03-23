Сводка из зоны ООС за 22 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом пять раз применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» военных ООС обстрели дважды:

из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов вблизи села Водяное;

из снайперского оружия в районе населенного пункта Новомихайловка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ провели четыре обстрела:

дважды из минометов калибра 120 мм, а также из минометов 82-го калибра вблизи села Новоалександровка;

из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Новозвановка;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Золотое-1.

В «ЛНР» заявили, что обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Лозовое и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.

В «ДНР» сообщают о 14 обстрелах. В зоне обстрела оказались Горловка (пос. ш-ты им Гагарина), Донецк (Вольво-центр, пос. ш-ты Трудовская, Александровка), Ленинское, Пикузы. В результате обстрела в направлении н.п. Коминтерново повреждена линия электропередач, а также дома по адресам: ул. Ахматова, 65 (повреждены фасад, остекление); ул. Ахматова, 92 (повреждены фасад, остекление, попадание в огород); ул. Ахматова, 112 (повреждены фасад, остекление).В Горловке повреждение получил дом по адресу пер. Алфавитный, 4, кв. 2 (поврежден оконный блок). Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.