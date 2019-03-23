Ситуация в пунктах пропуска утром 23 марта: Проезда ожидали 330 авто. Новости

Сегодня утром, 23 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 марта через КПВВ последовало более 50 000 человек и 5,6 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 11370 человек и 1240 транспортных средств;
- «Марьинка» – 11145 человек и 1615 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 9665 человек и 1550 транспортных средств;
- «Гнутово» – 5495 человек и 1230 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 13156 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 20/60;
- «Марьинка» – 0/100;
- «Новотроицкое» – 55/60;
- «Гнутово» –15/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- Александр: «7:41. Основная авто до 2 поворота»;
- Анжела: «9:01. Сын в 6 часов утра приехал на КПП очередь была за туалет, 9:30 прошел днр пост, сейчас на нулевом стоит. На Майорском очень много людей»;
- Наталья: «9:35. Горловка на Артемовск автоочередь на втором повороте, машин 100 до полиции».
КПВВ «Марьинка»:
- Наталья: «5:30. Основная на верхушке моста, не совсем видно, льгота почти до моста. День второй, попытка номер два прорваться домой»;
- Алекс: «6:52. Каргил – очередь заканчивается на подъеме с Мандрыкино на мост»;
- Александр: «7:31. И судя по тому, что час без движения, от полиции до паспортного забито годовалыми супербеременными инвалидами»;
- Сергей: «7:46. Курахово на 0 до броневика машин 30, 60 машин – посчитал»;
- Katrin: «7:56. Родители приехали на Каргил в 6:00, в льготной стоят 100»;
- 2109: «9:34. Каргил в Украину: основная наверху моста, льготы в начале спуска с моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Jamens: «6:33. Еленовка – основная до церкви, льготка почти до третьего туалета»;
- Дарья: «6:41. Машины до церкви»;
- Роман: «7:01. Общая очередь уходит за поворот и конца не видно, льготка машин 100 уже».
КПВВ «Гнутово»:
- Stanislav: «7:08. Октябрь в Мариуполь. Очередь заканчивается в Куликово»;
- Светлана: «8:08. Октябрь. Очередь на Мариуполь заканчивается аж за Куликово»;
- Stanislav: «8:38. В Мариуполь очередь двигается неплохо, за час проехали почти все Куликово. Дорога как и была, из Донецка доехали примерно за 2.5 часа».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
Комментарии