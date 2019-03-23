Ситуация в пунктах пропуска утром 23 марта: Проезда ожидали 330 авто. Новости

Сегодня утром, 23 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 марта через КПВВ последовало более 50 000 человек и 5,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 11370 человек и 1240 транспортных средств;

«Марьинка» – 11145 человек и 1615 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9665 человек и 1550 транспортных средств;

«Гнутово» – 5495 человек и 1230 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 13156 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/60;

«Марьинка» – 0/100;

«Новотроицкое» – 55/60;

«Гнутово» –15/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Александр: «7:41. Основная авто до 2 поворота»;

Анжела: «9:01. Сын в 6 часов утра приехал на КПП очередь была за туалет, 9:30 прошел днр пост, сейчас на нулевом стоит. На Майорском очень много людей»;

Наталья: «9:35. Горловка на Артемовск автоочередь на втором повороте, машин 100 до полиции».

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «5:30. Основная на верхушке моста, не совсем видно, льгота почти до моста. День второй, попытка номер два прорваться домой»;

Алекс: «6:52. Каргил – очередь заканчивается на подъеме с Мандрыкино на мост»;

Александр: «7:31. И судя по тому, что час без движения, от полиции до паспортного забито годовалыми супербеременными инвалидами»;

Сергей: «7:46. Курахово на 0 до броневика машин 30, 60 машин – посчитал»;

Katrin: «7:56. Родители приехали на Каргил в 6:00, в льготной стоят 100»;

2109: «9:34. Каргил в Украину: основная наверху моста, льготы в начале спуска с моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Jamens: «6:33. Еленовка – основная до церкви, льготка почти до третьего туалета»;

Дарья: «6:41. Машины до церкви»;

Роман: «7:01. Общая очередь уходит за поворот и конца не видно, льготка машин 100 уже».

КПВВ «Гнутово»:

Stanislav: «7:08. Октябрь в Мариуполь. Очередь заканчивается в Куликово»;

Светлана: «8:08. Октябрь. Очередь на Мариуполь заканчивается аж за Куликово»;

Stanislav: «8:38. В Мариуполь очередь двигается неплохо, за час проехали почти все Куликово. Дорога как и была, из Донецка доехали примерно за 2.5 часа».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.