ДТП в Донецке: Пострадавшего извлекали при помощи гидравлического инструмента. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло серьезное ДТП. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает «МЧС ДНР».
Отмечается, что авария произошла в Калининском районе на пересечении улиц Герцена и 50-й Гвардейской дивизии. Легковой автомобиль столкнулся с деревом.
Спасатели гидравлическим инструментом деблокировали зажатого водителя автомобиля Volkswagen Passat, 1986 г.р., извлекли его и передали работникам скорой медицинской помощи.
Напомним, 22 марта ночью в Донецке легковой автомобиль врезался в столб.
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