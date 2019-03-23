ДТП в Донецке: Пострадавшего извлекали при помощи гидравлического инструмента. Новости

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ДТП в Донецке: Пострадавшего извлекали при помощи гидравлического инструмента

23.03.19 10:11dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло серьезное ДТП. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает «МЧС ДНР».

Отмечается, что авария произошла в Калининском районе на пересечении улиц Герцена и 50-й Гвардейской дивизии. Легковой автомобиль столкнулся с деревом.

Спасатели гидравлическим инструментом деблокировали зажатого водителя автомобиля Volkswagen Passat, 1986 г.р., извлекли его и передали работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, 22 марта ночью в Донецке легковой автомобиль врезался в столб.

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