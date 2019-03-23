Красный крест отправил на неподконтрольный Донбасс корм для животных. Новости

Миссия Международного комитета Красного Креста отправила очередной гуманитарный груз на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает Госпогранслужба.
«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд во временно оккупированную территории Украины проследовало 3 автомобиля с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили корм для домашних животных общим весом 63 тонны», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 21 марта Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 140 тонн гуманитарной помощи.
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