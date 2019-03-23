Авария в «ЛНР»: Без электроснабжения остались три поселка. Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганский области произошло аварийное отключение двух подстанций и девяти трансформаторных подстанций. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает «МЧС ЛНР».

«22 марта в 22:00 в Первомайске произошло аварийное отключение подстанций "Мария" и "Михайловка" и девяти трансформаторных подстанций – без электроснабжения около 500 абонентов в Первомайске, полностью обесточены поселки Золотое-5 и Марьевка», – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела электроснабжение отсутствует по улице Молодая Гвардия поселка Калиново. В связи с неблагоприятными условиями также обесточено 120 абонентов Брянки.