На фестивале в Мариуполе покажут «Щелкунчика», где роли играют дети с инвалидностью . Новости

На фестивале «Мариуполь театральный – 2019» пройдет балетная постановка «Щелкунчик», в которой главные роли играют дети с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба мариупольского горсовета.

«26 марта в 13:00 в рамках фестиваля «Мариуполь театральный-2019» на сцене Дворца культуры «Молодежный»состоится балетная постановка «Щелкунчик». Главные роли в ней играют дети с инвалидностью. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в постановке задействовано 50 человек, автор проекта «Щелкунчик» – руководитель школы классической хореографии Елена Беркова. Она давно хотела показать, что дети с инвалидностью – такие же равноправные члены общества, как и остальные. Постановка спектакля стала возможной благодаря выигранному малому гранту программы «Общественный бюджет».

Первая постановка балета на музыку Петра Чайковского состоялась 18 декабря 2018 во Дворце культуры «Украинский дом». После чего было еще несколько постановок, и все они собирали полные залы.

В горсовете отметили, что фестиваль «Мариуполь театральный – 2019» пройдет с 26 марта по 12 апреля на базе городских дворцов культуры.