Непогода на Донетчине: Ветер валил деревья. Новости

В Донецкой области 22 марта наблюдалось ухудшение погодных условий, а именно шквальный ветер и местами ливень. Спасатели Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области 6 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Славянске бойцы ГСЧС убирали поваленные деревья с автодорог по ул. Лозановича и Светлодарская. С помощью бензопилы спасатели распилили аварийные деревья и убрали их с дороги, тем самым восстановив автосообщение.

Аналогчиная помощь оказывалась в Мариуполе и в Волновахском районе.

Всего от Главного управления привлекалось 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

При этом отмечается, что по данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца дня 23 марта сохранятся порывы ветра 15-18 м / с (I уровень опасности, желтый).