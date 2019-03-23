Реорганизация больниц в Славянске: Сокращения персонала не будет. Новости

В 2019 году в Славянске (Донецкая обл.) продолжается процесс реформирования системы здравоохранения города. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
Отмечается, что сейчас в процессе преобразования путем реорганизации в коммунальные некоммерческие предприятия Славянского горсовета находятся три лечебно-профилактических учреждения:
- КЛПЗ «Городская клиническая больница г.Славянска»;
- КЛПЗ «Городская больница № 1»;
- КЛПЗ «Стоматологическая поликлиника».
По истечении преобразования следующим шагом будет присоединение Узловой больницы к КНП СМР «Городская больница № 1».
«Эти шаги рассмотрены на заседании славянского госпитального совета и утверждены перспективным планом развития госпитального округа на 2018-2023 годы. С целью рационального использования материальных и кадровых ресурсов планом перспективного развития славянского госпитального округа предусмотрена реорганизации Узловой больницы путем присоединения к городской больнице № 1», – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Узловая больница в ходе реорганизации оставит в своей структуре 30 коек дневного стационара, консультативные приемы 12 врачей-специалистов, комиссию для проведения профосмотров, в первую очередь, железнодорожников.
Это вновь созданное подразделение горбольницы № 1 продолжит оказание специализированной медицинской помощи железнодорожникам, жителям Железнодорожного микрорайона и жителям Черкасской объединенной территориальной громады.
Так сообщается, что данная реорганизация не предусматривает сокращения медперсонала. Врачи, средние медицинские работники, младший медицинский персонал, регистраторы и т.д. продолжат работать в городской больнице № 1.
Сокращению подлежит административная часть заведения, а именно главный врач, главный бухгалтер.
Напомним, с 1 марта в Украине в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта в электронной системе здравоохранения. В Донецкой области стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи.
Также сообщалось, что НСЗУ создала электронную карту всех учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь и врачей, заключивших договор с НСЗУ.
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