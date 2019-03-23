Наблюдателей ОБСЕ не пускают к неподконтрольному участку границы на Донбассе. Новости

Незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР» часто отказывают Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в доступе к районам, прилегающим к неподконтрольным правительству участкам границы Украины. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, на железнодорожной станции «Красная Могила» в Вознесеновке (быв. Червонопартизанск; неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Луганска) двое вооруженных членов вооруженных формирований сказали патрулю Миссии покинуть этот район, поскольку данное посещение не было заранее согласовано с их командованием.

Однако, находясь в пункте пропуска на границе неподалеку от Вознесеновки, наблюдатели видели, что в Украину въехали 3 автомобиля (с украинскими номерными знаками) и вошел 1 пешеход, в то время как из Украины выехали 2 автомобиля (1 с украинскими номерными знаками, 1 ссо знаками «ЛНР»). Примерно через 5 минут член НВФ сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

Также пребывая на железнодорожной станции «Красная Могила» рядом с Вознесеновкой, наблюдатели видели как минимум 100 стоявших вагонов, однако их содержимое рассмотреть не удалось. Примерно через 5 минут двое вооруженных членов НВФ сказали патрулю Миссии покинуть этот район.

Кроме того, вооруженный член НВФ на блокпосте, расположенном к северу от Старопетровского (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от Донецка), не пропустил патруль Миссии, сославшись на отсутствие «безопасности» в связи с проведением учений с боевой стрельбой в том районе. Пребывая там, наблюдатели слышали и видели нарушения режима прекращения огня, по оценке, в связи с проведением учений с боевой стрельбой в нарушение решения Трехсторонней контактной группы от марта 2016 года, запрещающего проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности, как это предусмотрено в Дополнении к Комплексу мер.

На блокпосте в 600 м к западу от Верхнешироковского (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) четверо вооруженных членов незаконных вооруженных формирований потребовали от СММ предъявить план патрулирования. Когда наблюдатели отказали выполнить это требование, им отказали в пропуске через блокпост.