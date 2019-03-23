В Широкино обнаружили неучтенный военный арсенал (Фото). Новости

В одном из заброшенных домов в селе Широкино (Волновахский район, Донецкая обл.) было обнаружено большое количество неучтенных военных средств поражения, которые находились в свободном доступе. ОБ этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«С целью недопущения и попадания их в неконтролируемый оборот и возможного возникновения вследствие этого чрезвычайных событий, в том числе нанесение вреда жизни и здоровью граждан Украины, личным составом группы разминирования от отдельной десантно-штурмовой бригады проведено обследование 0,2 гектара территории на наличие взрывоопасных предметов. В результате выявлено и установленным порядком изъято 37 выстрелов для гранатомета ПГ-7, 16 выстрелов для гранатомета ПГ-22 и 20 снарядов для пушки 2А42 боевой машины пехоты БМП-2», – говорится в сообщении.

Все изъятые военные средства поражения были транспортированы на специальную площадку, где проведено их уничтожения.