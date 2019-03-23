Ситуация в пунктах пропуска днем 23 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Наталья: «11:17. На машине сегодня не стоит ехать, автоочередь почти до второго поворота и между паспортным и полицией в два ряда, за 2 часа продвинулись машин на 20»;

Svitlana: «12:24. Майорск – очень много пеших на Горловку»;

Виктория: «12:55. На Горловке в Украину перед полицией полна ..опа (за 2 часа продвинулись на машин 10, а очередь машин 150»;

Юлия: «13:09. Пешей очереди около 300 человек».

КПВВ «Марьинка»:

2109: «10:10. Каргил: за час одна протяжка где-то по 6 машин с обеих очередей...»;

Roman: «11:21. Марьинка на Донецк машин 30 до броневика, прибывают быстро, движение есть»;

Ольга: «11:36. Очередь на Каргиле очень большая»;

Виктория: «12:31. Майорск – жесть сегодня»;

Геннадий: «12:36. На Каргиле в сторону Курахово на 13:00 (мск) основная на мосту, льгота до моста. Перевозы уже все заехали, теперь крестьяне. На проверке уже те, кто приехал в 4:30(мск)».

КПВВ «Новотроицкое»:

Serge: «12:23. Еленовка в Украину до церкви. Льготы на треть очереди»;

Руслан: «13:54. Новотроицк в Донецк до 4 столба».

КПВВ «Гнутово»:

Svetlana: «11:40. Гнутово в сторону Мариуполя на блок пост приехали в 7:30 прошли блокпост в 12:00, машин много, скорость пропуска нормальная. Перед украинским постом около 50 машин»;

Вано: «11:56. Пищевик работает в авральном режиме, по 4 ряда в каждом направлении, набивают так, что начало и хвост ряда торчат из-под навесов. Потому и перед постом машин не много, хотя на Октябре завал»;

Stanislav: «12:10. Октябрь на Мариуполь – хвост очереди в районе магазина за камышами. Пищевик на Мариуполь 17 авто»;

Stanislav: «13:01. Пищевик в Донецк льгота до 10, основная до 20»;

Наталья: «13:13. На 13.30 мск: Куликово очередь напротив двухэтажных домов (слева), если из Донецка. Для субботы и такого времени довольно много. Пищевик в рабочем порядке в обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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