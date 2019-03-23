В Харькове задержали горловчанина — члена «военной разведки Новороссии» (Фото). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Харькове члена незаконного вооруженного формирования «ДНР». Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец и бывший житель временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.) в феврале 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям «ДНР» и получил позывной «Куб». В составе так называемой «военной разведки Новороссии» он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины.

В начале 2019 года боевик решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и решил легализоваться, пытаясь получить дубликаты своих личных документов, которые якобы были утеряны.

Сотрудники СБУ установили место временного проживания злоумышленника в Харькове и провели санкционированный обыск, во время которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 г. Его задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины («Задержание уполномоченным должностным лицом» – уполномоченное должностное лицо имеет право без решения следственного судьи, суда задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы).

В рамках начатого уголовного производства правоохранители документируют дополнительные факты причастности задержанного к содействию «ДНР».

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.