В Луганской области обстреляли тыловой поселок. Новости

Вечером 22 марта Незаконные вооруженные формирования обстреляли Камышеваху-1 Попаснянского района (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской районной государственной администрации.

«В результате обстрела были повреждены 3 жилых дома по улице Почтовой, один из которых почти полностью разрушен. К счастью жертв среди мирного населения нет, однако один из пострадавших лишился дома. У других же домов были повреждены крыши, окна, двери, поврежден автомобиль», – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают представители службы ГСЧС и следственных органов, собирают доказательства террористического акта против мирного населения Украины. В свою очередь районная и местная власть помогает пострадавшим устранять последствия обстрела.

Отмечается, что жителю поселка, дом которого был разрушен, будет выделена государственная материальная помощь.

В администрации подчеркнули, что Камышеваха-1 находится не на линии фронта и на ее территории не находятся воинские подразделения Вооруженных сил Украины.

Напомним, правоохранители задокументировали последствия обстрела жилых кварталов прифронтовой Марьинки (Донецкая обл.), который произошел вечером 17 марта.