В Луганской области обстреляли тыловой поселок. Новости

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В Луганской области обстреляли тыловой поселок

23.03.19 12:14dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Вечером 22 марта Незаконные вооруженные формирования обстреляли Камышеваху-1 Попаснянского района (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской районной государственной администрации.

«В результате обстрела были повреждены 3 жилых дома по улице Почтовой, один из которых почти полностью разрушен. К счастью жертв среди мирного населения нет, однако один из пострадавших лишился дома. У других же домов были повреждены крыши, окна, двери, поврежден автомобиль», – говорится в сообщении. 

Сейчас на месте работают представители службы ГСЧС и следственных органов, собирают доказательства террористического акта против мирного населения Украины. В свою очередь районная и местная власть помогает пострадавшим устранять последствия обстрела. 
Отмечается, что жителю поселка, дом которого был разрушен, будет выделена государственная материальная помощь. 

В администрации подчеркнули, что Камышеваха-1 находится не на линии фронта и на ее территории не находятся воинские подразделения Вооруженных сил Украины. 

Напомним, правоохранители задокументировали последствия обстрела жилых кварталов прифронтовой Марьинки (Донецкая обл.), который произошел вечером 17 марта.

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