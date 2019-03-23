В Славянске на остановке транспорта рейсовый автобус сбил женщину (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) 62-летний водитель автобуса не учел дорожной обстановки и совершил наезд на 39-летнюю женщину, которая в это время ожидала транспорт. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

ДТП, в котором пострадал пешеход, произошло 22 марта около 16:30 на остановке «Масложир».

По факту наезда открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».