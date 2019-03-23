Блокпост пустой – движения никакого: В соцсетях жалуются на «пограничников ДНР». Новости

Жители Донбасса, пересекающие линию разграничения через пункты пропуска «ДНР», в последнее время в социальных сетях жалуются на большие очереди, хамство и плохую работу «пограничников ДНР». В результате многие не успевают пересечь линию разграничения до закрытия украинских КПВВ и остаются ночевать перед КПП «ДНР».

Они отмечают, что ситуация характерна для всех пунктов пропуска, которые находятся в Донецкой области.

Также они приводят примеры.

Анатолий: «Вчера простояли машиной в очереди в Бахмут. Около пяти часов очередь двигалась очень медленно, проехало где-то машин 20, после закрытия поста осталось машин 30 ночевать, с той стороны люди шли с поста до 7 часов вечера»;

Раиса: «Мы раньше часто ездили через Каргил (КПП "Александровка" – "ДНР", – ред.). Пролетали как ласточки. Вчера, возвращаясь из Украины через украинский КПВВ "Марьинка". Его мы прошли сравнительно быстро, а вот на Каргиле застряли на несколько часов. И что характерно, блокпост – пустой, а движения никакого. Ехала одна "суперльгота". А очереди в оба конца были громадные. Люди остались с ночевкой. Да, изменился Каргил в худшую сторону»;

Юлия: «Вчера приехали в 5:30 на Еленовку, по льготке. Простояли 10 часов: отвратительное движение, первыми летят суперинвалиды, а льготку, где старики и дети, по 5 машин в час пускают. Общая очередь до церкви была, обнаглели вояки и всякие проверки без толку. Очень долгая проверка паспортов, как с базами ЦРУ сверяют. На Новотроицком все процедуры за 30-60 минут, а Еленовка – это труба. На ночевке осталось около 100 машин»;

Татьяна: «Вчера на б.п. Еленовка подъехали в 5:30 (мск) в общую очередь. Были 108-ми. Льготы было 72 машины. И СОН до 10:40 (!!! ) обе очереди. Только "определенная категория" перла без остановки. Потом двигались по пять машин раз в 40 минут. Заехали последними в 17:45. Украину прошли за 14 минут. Эмоции соответствующие»;

Тамара: «На Октябре тоже дурдом и беспредел. Был один более нормальный КПП, теперь он такой как и все! А самое главное – пока доедешь в оба конца, а это 300 км (а из Донецка все 400 км) в дороге 6 с лишним часов нужно тупо убить свою машину, потому что дорога – яма на яме. Конечно, перевозчики делают ремонт за счет людей, которых они перевозят, а свою жаль».

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