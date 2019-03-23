На линии разграничения заработала новая полицейская станция (Фото). Новости

В прифронтовом пгт Новгородское (относится к Торецкому городскому совету, Донецкая обл.) начала работу современная полицейская станция, которая будет работать круглосуточно. Более 12 тыс. жителей получат всю необходимую помощь в кратчайшие сроки. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Полицейская станция будет обслуживать 6 населенных пунктов, входящих в состав Новгородского поселкового совета.

Станция расположена в полностью обновленном помещении и оборудована современной техникой. На монитор дежурного выведена информация со всех видеокамер в поселке, в том числе 6-ти камер интеллектуального видеонаблюдения из домов, которые получили статус безопасных. Подразделение подключено к общеобластной системе безопасности – Единому аналитическому сервисному центру.

«Это одна из самых оснащенных полицейских станций благодаря тому, что к реализации проекта присоединились международные партнеры и общественность. Открытие станции позволит непрерывно предоставлять полицейские услуги гражданам и обеспечить постоянное присутствие полиции на линии разграничения. Наша цель – сделать новгородскую общину максимально безопасной», – отметил начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин.

На станции будут постоянно дежурить 5 сотрудников Торецкого отделения полиции – участковые офицеры и оперативники уголовного розыска. Правоохранители обеспечены служебным автомобилем, что позволит более оперативно реагировать на вызовы граждан.

«Важно, чтобы услуги безопасности были приближены именно к тем, кто в них нуждается, особенно на линии разграничения. Общими усилиями удалось сделать комфортный офис – как для работников, так и для жителей общины», – отметил Рустам Пулатов, специалист ПРООН по вопросам общественной безопасности и социальной сплоченности.

Всего на Донетчине работает 130 полицейских станций, из них 8 расположены на линии разграничения. В прошлом году в Донецкой области было открыто 7 новых полицейских станций. В текущем году планируется открытие еще 8-ми и реконструкция 57-ти станций.