Открытие КПВВ «Золотое»: НВФ обстреляли окрестности пункта из БМП и гранатометов. Новости

Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли Золотое-4, где Украина планирует открыть контрольный пункт въезда-КПВВ. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил спикер Минобороны Украины.

Отмечается, что обстрел велся из вооружения боевой машины пехоты (БМП) и противотанкового гранатомета со стороны временно неподконтрольного украинскому правительству Золотого-5.

«С начала текущих суток враг совершил один прицельный обстрел наших позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи поселка Золотое-4, по направлению населенного пункта Золотое-5 из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета», – отметил он.

По имеющейся информации, боевых потерь среди ВСУ с начала текущих суток нет.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области, будет открыт в воскресенье, 24 марта. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией.

Как сообщалось ранее, уже более 2-х лет автомобильный КПВВ «Золотое» на Луганщине полностью подготовлен к работе и может квалифицированно обслуживать и пропускать граждан, но противоположная сторона не дает на это согласия. Сейчас через КПВВ «Золотое» украинской стороной осуществляется пропуск только жителей сел, которые находятся по обе стороны разграничения. Через него не производится пропуск всех остальных граждан.