В штабе ООС назвали дату открытия КПВВ «Золотое», в «ЛНР» обещают не пропускать людей. Новости

В воскресенье, 24 марта, начнет свою работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Золотое» в Луганской области. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В сообщении отмечается, что открытие КПВВ – это «демонстрация намерений украинской стороны относительно безусловного выполнения Минских договоренностей, улучшение гуманитарной ситуации вблизи линии разграничения сторон».

«Золотое» – шестой по счету КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил.

«Решение о начале функционирования контрольно-пропускного пункта обусловлено необходимостью защиты прав и свобод граждан, вынужденных временно находиться под оккупацией, и содействие в пересечении ими линии разграничения с обеспечением при этом высокого уровня безопасности», – подчеркнули в штабе ООС.

Также отмечается, что в течение 2016-2018 годов украинские власти неоднократно пыталась на всех уровнях через международные наблюдательные миссии восстановить вопрос открытия КПВВ «Золотое», но «администрация ЛНР» постоянно блокирует начало работы единого автомобильного гуманитарного дорожного коридора на Луганщине.

«Пограничники Лисичанского отряда из состава Объединенных сил, которые несут службу на КПВВ «Золотое», готовы 24 марта начать пропуск граждан через линию разграничения. В частности, здесь установлено 8 модулей паспортного контроля, где оборудовано 16 рабочих мест по проверке паспортных документов. В том числе предусмотрено использование мобильного комплекса пограничного контроля на базе микроавтобуса с дополнительными рабочими местами для пограничных нарядов по проверке документов. Для комфортного пересечения линии разграничения предусмотрены необходимые удобства, а для обеспечения надлежащего уровня безопасности оборудованы надежные укрытия от обстрелов. Таким образом, начало пропуска граждан на временно оккупированную территорию в пределах этого дорожного коридора даст реальную возможность значительно разгрузить КПВВ "Станица Луганская" и начать работы по восстановлению разрушенного моста через реку Северский Донец, что значительно облегчит пересечение линии разграничения», – резюмируется в сообщении.

22 марта Вооруженными силами Украины предоставлены гарантии соблюдения режима прекращения огня во время проведения открытия и дальнейшего функционирования КПВВ в районе населенного пункта Золотое.

В то же время, украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ по вопросу сотрудничества и получения дополнительных гарантий безопасности, соблюдения режима прекращения огня со стороны временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, а также обеспечения присутствия зеркальных патрулей СММ ОБСЕ в указанном районе.

По полученным сообщениям от представителей СММ ОБСЕ, «администрация ЛНР» не смогла предоставить гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что «администрация временно оккупированных территорий намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ, что ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе».

При этом «глава ЛНР» Леонид Пасечник попытку открыть КПВВ «Золотое» назвал провокацией и потребовал согласования с ним сроков открытия КПВВ.

«Пункт пропуска "Золотое" со стороны Луганской народной республики будет закрыт до принятия согласованного сторонами конфликта – ЛНР и Украиной – решения на переговорах в Минске», – отметил Пасечник.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области, будет открыт в воскресенье, 24 марта. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией.

Как сообщалось ранее, уже более 2-х лет автомобильный КПВВ «Золотое» на Луганщине полностью подготовлен к работе и может квалифицированно обслуживать и пропускать граждан, но противоположная сторона не дает на это согласия. Сейчас через КПВВ «Золотое» украинской стороной осуществляется пропуск только жителей сел, которые находятся по обе стороны разграничения. Через него не производится пропуск всех остальных граждан.

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