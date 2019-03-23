Протест на КПП «Александровка»: Перекрыто движение транспорта (Фото). Новости

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Протест на КПП «Александровка»: Перекрыто движение транспорта (Фото)

ДН

23.03.19 16:41dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Сегодня, 23 марта, на нулевом блокосту со стороны Украины в направлении КПП «Александровка» («ДНР») и временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка люди перекрыли дорогу. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

Так, очевидец Дмитрий опубликовал фото перекрытой толпой людей дороги. «Александровка. Украинский "ноль" сейчас», – прокомментировал он фото.

По его словам, протестующие требуют автобусы на Донецк.

«Уже пошли автобусы, но людей все равно очень много», – написал он. 

При этом в комментариях пользователи пишут, что сейчас движения на КПП «Александровка нет совсем.  «На Каргилле очередь на въезд в Донецк – около 1 км! Движения нет вообще! Только козырные...»,  – констатирует Мария.

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