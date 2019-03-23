Полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии. Новости

С 23 марта Нацполиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии. Всего их 199. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба Нацполиции.

«С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все избирательные комиссии – их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции», – сказал Фацевич.

По его словам сейчас полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. А уже в конце следующей недели полицейские будут осуществлять охрану и участковых избирательных комиссий, после перемещения бюллетеней к ним.

Фацевич также добавил, что всего с начала предвыборной компании полиция зарегистрировала 3787 заявлений и сообщений. Из них по 202 полиция открыла уголовные производства: среди них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109–- с проведением предвыборной кампании.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.