Заработная плата за год выросла на 25% в долларовом эквиваленте, – Порошенко. Новости

Заработная плата в период с декабря 2017 года по декабрь 2018 года выросла на 25% в долларовом эквиваленте. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национального развития Черновицкой области, сообщает Укринформ.

«Позиция борьбы с бедностью предусматривает, что средняя заработная плата в стране с декабря по декабрь выросла на 24,5%. Это те шаги, которые мы делаем для борьбы с бедностью. В условиях того, что в начале 2018 года курс доллара составлял 28,18, а сейчас он составляет 26,89. Курс не просто тот же, а еще и укрепился», – сказал Порошенко.

Он отметил, что рост заработной платы в валюте составляет примерно 25%.

«Вдобавок к этому инвесторы обеспечивают бесплатный проезд, питание, социальный пакет включая медицинское страхование», – рассказал президент.

Порошенко также отметил, что действенным шагом борьбы с бедностью является работа по повышению пенсий.

«Крупные компании выплачивают полностью "белую" заработную плату. Это приводит к росту ЕСВ и поступлений в пенсионный фонд. Поэтому мы решительны по улучшению инвестиционного климата», – добавил Порошенко.

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