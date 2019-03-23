В Сватово пьяный мужчина разносил приглашения на выборы. Новости

Полицейские составили административный протокол на мужчину, который в нетрезвом состоянии разносил приглашения на выборы в Сватово (Луганская обл.). Об этом сегодня, 23 марта, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

В Сватовский отдел полиции поступило сообщение от 41-летнего местного жителя о том, что по ул. Коминтерна ходит подозрительный неизвестный мужчина, который разносит приглашения на выборы Президента Украины с неверными личными данными граждан.

Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили личность мужчины, который разносит приглашения. Им оказался 58-летний местный житель, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, разносил приглашения на выборы Президента Украины путая адреса граждан.

На мужчину полицейские составили административный материал по ст. 178 КУоАП «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде».

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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