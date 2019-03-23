Отравления, переломы, кишечная палочка: В Донецке аквапарк остановил работу. Новости

Аквапарк в Донецке. Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке аквапарк временно приостановил работу. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Горожане предполагают, что причиной остановки стали ремонтные работы после многочисленных жалоб посетителей на отравление хлором.

Сеня: «Лучше туда не ходить. Чревато для здоровья. Скорее всего ремонтируют. Но если не ремонтируют, то туда вообще нет смысла ходить. Все ободранное. Антисанитария. Люди травятся. Из десяти знакомых семей пятеро отравились хлоркой, двое кишечную палочку отхватили. Про состояние плитки и напольного покрытия наверное не нужно говорить. Каждый в курсе»;

Алеся: «Потому что было массовое отравление хлором и поэтому, видимо, закрыли на время. Слишком много жалоб было. Мы тоже попали под это отравление, неделю отходили от аквапарка, так это мы там всего 4 часа пробыли, а люди и дольше оставались, но мы просто не выдержали»;

Таня: «Там хлором воняло жутко. Мне через час пребывания хотелось сбежать оттуда»;

Нина Меркулова: «А моя дочь, подскользнувшись на мокром напольном покрытии уже на территории раздевалки, сломала лодыжку, пол года лечилась у травматолога. Потом еще столько же дома отходила от травмы».

Как сообщалось ранее, в Донецке отравились посетители аквапарка.

Читайте также: