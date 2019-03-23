Славянскому УТСЗН купят мобильный офис. Новости

На заседании постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам здравоохранения, образования, социальной и молодежной политики рассматривался вопрос о приобретении для УТСЗН мобильного офиса.

Начальник УТСЗН Елена Алехина сообщила, что необходимость приобретения спецавтомобиля возник давно. Особенно остро он стал после того, как сотрудникам управления вменили в обязанность осуществлять проверки фактов проживания в городе вынужденных переселенцев. Кроме того, им приходится проверять условия проживания семей, которым назначает субсидии специальная комиссия.

Всем этим занимаются социальные инспекторы. Их в управлении всего 10. Объем работы, который им приходится выполнять, поистине колоссальный: так, в прошлом году силами инспекторов было проведено более 35 тысяч обследований. При этом проверяющим приходится передвигаться пешком либо на общественном транспорте. Плюс ко всему, в сферу обслуживания УТСЗН входит и Святогорск, куда также приходится ездить на автобусе.

Данные обстоятельства убедили депутатов, и они решили единогласно рекомендовать вынести проект решения о покупке мобильного офиса на пленарное заседание Славянского горсовета.

Источник : «Славянск Деловой»